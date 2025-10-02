В Украине хотят автоматизировать взыскание налоговой задолженности – новая система

Средства должников хотят списывать автоматически через систему электронных платежей Нацбанка.

Государственная налоговая служба совместно с Министерством цифровой трансформации работает над расширением налоговых сервисов для граждан в Дии.

Как сообщили в ГНС, одной из анонсированных функций является автоматизация взыскания налоговой задолженности.

Вместо бумажных платежных инструкций ГНС предлагает электронную систему. Разработанное и в настоящее время тестируемое программное обеспечение позволит более эффективно работать с налоговой задолженностью. Новая система предусматривает улучшенное информационное взаимодействие между ГНС, Казначейством и поставщиками платежных услуг.

Это позволит принудительно списывать средства с счетов должников в электронном виде автоматически через систему электронных платежей Национального банка.

