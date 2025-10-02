В Україні хочуть автоматизувати стягнення податкового боргу – нова система

Кошти боржників хочуть списувати автоматично через систему електронних платежів Нацбанку.

Державна податкова служба спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над розширенням податкових сервісів для громадян у Дії.

Як розповіли у ДПС, одна із анонсованих функцій – автоматизація стягнення податкового боргу

Замість паперових платіжних інструкцій ДПС пропонує електронну систему. Розроблене та наразі тестується програмне забезпечення для ефективнішої роботи з податковим боргом. Нова система передбачає покращену інформаційну взаємодію між ДПС, Казначейством та надавачами платіжних послуг.

Це дозволить примусово списувати кошти з рахунків боржників в електронній формі автоматично через систему електронних платежів Нацбанку.

