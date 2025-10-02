Прятались в автобусе — разоблачили водителей автобусов, которые перевозили уклонистов за границу

«Клиентов» нелегально перевозили в укрытии спального отсека транспортного средства.

Правоохранители раскрыли жителей Ивано-Франковской области, которые, работая водителями рейсовых автобусов, организовали канал незаконного пересечения границы для мужчин призывного возраста. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

«Таким образом удалось скрыть от таможенного и пограничного контроля и переправить в Польшу военнообязанных мужчин», — заявили в прокуратуре.

Там отметили, что действия подозреваемых квалифицированы как организация и незаконное переправление лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группы лиц и повторно.

По ходатайству стороны обвинения фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

