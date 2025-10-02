Практика судів
Ховалися у автобусі — викрили водіїв автобусів, які переправляли ухилянтів за кордон

23:48, 2 жовтня 2025
«Клієнтів» нелегально перевозили у сховку спального відсіку транспортного засобу.
Ховалися у автобусі — викрили водіїв автобусів, які переправляли ухилянтів за кордон
Правоохоронці викрили мешканців Івано-Франківщини, які працюючи водіями рейсових автобусів, організували канал незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

У відомстві заявили, що «клієнтів» нелегально перевозили у сховку спального відсіку транспортного засобу.

«Таким чином вдалось приховати від митного і прикордонного контролю та переправити в Польщу військовозобов’язаних чоловіків», - заявили у прокуратурі.

Там зазначили, що дії підозрюваних кваліфіковано як організація та незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб та повторно.

За клопотанням сторони обвинувачення фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

