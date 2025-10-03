Алкогольный завод в Черкасской области выплатил 25 млн гривен, чтобы избежать уголовной ответственности директора

Исполняющему обязанности директора завода было сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что обеспечили возмещение государству ущерба, нанесенного ликеро-водочным заводом Черкасской области.

Так, по процессуальному руководству прокуроров ОГП и.о. директора завода было сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Следствие установило, что в 2019–2021 годах должностное лицо организовало механизм уклонения от уплаты НДС через безтоварные операции с предприятиями с признаками фиктивности. В результате государственный бюджет недополучил более 20 миллионов гривен. Нарушение подтверждено актом налоговой проверки, по результатам которой начислены штрафы и пени на сумму более 5 миллионов гривен.

Во время досудебного расследования предприятие возместило государству всю сумму налоговых обязательств и штрафов — всего 25 миллионов гривен.

В настоящее время прокуроры направили в суд ходатайство об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 212 УК Украины в связи с полным возмещением ущерба.

Досудебное расследование проводят детективы Главного подразделения БЭБ по материалам СБУ.

