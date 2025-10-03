Практика судов
  1. В Украине

Алкогольный завод в Черкасской области выплатил 25 млн гривен, чтобы избежать уголовной ответственности директора

00:05, 3 октября 2025
Исполняющему обязанности директора завода было сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Алкогольный завод в Черкасской области выплатил 25 млн гривен, чтобы избежать уголовной ответственности директора
Иллюстративное изображение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что обеспечили возмещение государству ущерба, нанесенного ликеро-водочным заводом Черкасской области.

Так, по процессуальному руководству прокуроров ОГП и.о. директора завода было сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Следствие установило, что в 2019–2021 годах должностное лицо организовало механизм уклонения от уплаты НДС через безтоварные операции с предприятиями с признаками фиктивности. В результате государственный бюджет недополучил более 20 миллионов гривен. Нарушение подтверждено актом налоговой проверки, по результатам которой начислены штрафы и пени на сумму более 5 миллионов гривен.

Во время досудебного расследования предприятие возместило государству всю сумму налоговых обязательств и штрафов — всего 25 миллионов гривен.

В настоящее время прокуроры направили в суд ходатайство об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 212 УК Украины в связи с полным возмещением ущерба.

Досудебное расследование проводят детективы Главного подразделения БЭБ по материалам СБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП налоговая штраф / штрафы уголовная ответственность ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Помощник судьи работает в режиме ненормированного рабочего времени, а в случае необходимости осуществляет полномочия секретаря судебного заседания – новая должностная Инструкция помощника судьи ВАКС

Помощниками судей Высшего антикоррупционного суда смогут работать бакалавры.

Глава НАПК Виктор Павлущик на встрече с еврокомиссаром Мартой Кос заявил, что политическая нейтральность НАПК – залог доверия

Глава НАПК Виктор Павлущик подчеркнул, что для Нацагентства принципиально важным является «сохранение политической нейтральности».

Искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал – судьи ВАКС прокомментировали предложение ограничить судейское вознаграждение 80 тысячами грн

Как отметил судья ВАКС Маркиян Галабала, предложение ограничить 80 тысячами грн судейское вознаграждение приведет к тому, что судьи в отдельных регионах будут получать меньшую зарплату, чем полицейский или сотрудник СБУ.

Лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к единому мнению

У председателей Еврокомиссии и Евросовета есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом – Politico.

Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду