Горілчаний завод на Черкащині сплатив 25 млн гривень, щоб уникнути кримінальної відповідальності директора

00:05, 3 жовтня 2025
Виконувачу обов’язків директора заводу було повідомлено про підозру у умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Ілюстративне зображення
В Офісі Генерального прокурора повідомили, що забезпечили відшкодування державі збитків, завданих лікеро-горілчаним заводом Черкащини.

Так, за процесуального керівництва прокурорів ОГП виконувачу обов’язків директора заводу було повідомлено про підозру у умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідство встановило, що у 2019–2021 роках посадовець організував механізм ухилення від сплати ПДВ через безтоварні операції з підприємствами з ознаками фіктивності. Через це державний бюджет не отримав понад 20 мільйонів гривень. Порушення підтверджено актом податкової перевірки, за результатами якої нараховано штрафи та пеню на понад 5 мільйонів гривень.

Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало державі всю суму податкових зобов’язань та штрафів — загалом 25 мільйонів гривень.

Наразі прокурори скерували до суду клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 212 КК України у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу БЕБ за матеріалами СБУ.

