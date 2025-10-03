Горілчаний завод на Черкащині сплатив 25 млн гривень, щоб уникнути кримінальної відповідальності директора

Виконувачу обов’язків директора заводу було повідомлено про підозру у умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Ілюстративне зображення

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що забезпечили відшкодування державі збитків, завданих лікеро-горілчаним заводом Черкащини.

Так, за процесуального керівництва прокурорів ОГП виконувачу обов’язків директора заводу було повідомлено про підозру у умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідство встановило, що у 2019–2021 роках посадовець організував механізм ухилення від сплати ПДВ через безтоварні операції з підприємствами з ознаками фіктивності. Через це державний бюджет не отримав понад 20 мільйонів гривень. Порушення підтверджено актом податкової перевірки, за результатами якої нараховано штрафи та пеню на понад 5 мільйонів гривень.

Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало державі всю суму податкових зобов’язань та штрафів — загалом 25 мільйонів гривень.

Наразі прокурори скерували до суду клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 212 КК України у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу БЕБ за матеріалами СБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.