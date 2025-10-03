Практика судов
  1. В Украине

В Киеве судят предпринимателя и агронома КП, которые присвоили 1,2 млн гривен на фиктивных поставках деревьев

07:00, 3 октября 2025
Предприниматель и агроном коммунального предприятия подозреваются в присвоении бюджетных средств.
В Киеве судят предпринимателя и агронома КП, которые присвоили 1,2 млн гривен на фиктивных поставках деревьев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд в отношении директора частной фирмы с Полтавщины и агронома коммунального предприятия Святошинского района, которые присвоили 1,2 млн гривен на фиктивных поставках кустарников и деревьев в столицу. Об этом сообщила столичная полиция.

Как установили правоохранители, подозреваемые, находясь между собой в сговоре, организовали изготовление и подписание заведомо поддельных документов — расходных и товарно-транспортных накладных, в которых содержалась ложная информация о поставке зелёных насаждений якобы для благоустройства столицы.

На основании этих фиктивных документов коммунальное предприятие перечислило на счет поставщика 1,2 млн гривен, однако товар в столицу так и не поступил.

После этого, под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры, правоохранители сообщили обоим фигурантам о подозрении. На данный момент следователи собрали все необходимые доказательства, завершили досудебное расследование и передали материалы дела в суд.

 Преступникам грозит до восьми лет лишения свободы.  

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Помощник судьи работает в режиме ненормированного рабочего времени, а в случае необходимости осуществляет полномочия секретаря судебного заседания – новая должностная Инструкция помощника судьи ВАКС

Помощниками судей Высшего антикоррупционного суда смогут работать бакалавры.

Глава НАПК Виктор Павлущик на встрече с еврокомиссаром Мартой Кос заявил, что политическая нейтральность НАПК – залог доверия

Глава НАПК Виктор Павлущик подчеркнул, что для Нацагентства принципиально важным является «сохранение политической нейтральности».

Искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал – судьи ВАКС прокомментировали предложение ограничить судейское вознаграждение 80 тысячами грн

Как отметил судья ВАКС Маркиян Галабала, предложение ограничить 80 тысячами грн судейское вознаграждение приведет к тому, что судьи в отдельных регионах будут получать меньшую зарплату, чем полицейский или сотрудник СБУ.

Лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к единому мнению

У председателей Еврокомиссии и Евросовета есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом – Politico.

Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду