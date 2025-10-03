В Киеве судят предпринимателя и агронома КП, которые присвоили 1,2 млн гривен на фиктивных поставках деревьев

Предприниматель и агроном коммунального предприятия подозреваются в присвоении бюджетных средств.

В Киеве правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд в отношении директора частной фирмы с Полтавщины и агронома коммунального предприятия Святошинского района, которые присвоили 1,2 млн гривен на фиктивных поставках кустарников и деревьев в столицу. Об этом сообщила столичная полиция.

Как установили правоохранители, подозреваемые, находясь между собой в сговоре, организовали изготовление и подписание заведомо поддельных документов — расходных и товарно-транспортных накладных, в которых содержалась ложная информация о поставке зелёных насаждений якобы для благоустройства столицы.

На основании этих фиктивных документов коммунальное предприятие перечислило на счет поставщика 1,2 млн гривен, однако товар в столицу так и не поступил.

После этого, под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры, правоохранители сообщили обоим фигурантам о подозрении. На данный момент следователи собрали все необходимые доказательства, завершили досудебное расследование и передали материалы дела в суд.

Преступникам грозит до восьми лет лишения свободы.

