У Києві судитимуть підприємця та агронома КП, які привласнили 1,2 млн гривень на фіктивних поставках дерев

Підприємець та агроном комунального підприємства підозрюються у заволодінні бюджетними коштами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду щодо директора приватної фірми з Полтавщини та агронома комунального підприємства Святошинського району, які привласнили 1,2 млн грн на фіктивних поставках кущів і дерев до столиці. Про це повідомила столична поліція.

Як встановили правоохоронці, підозрювані, перебуваючи між собою у змові, організували виготовлення та підписання завідомо підроблених документів – видаткових і товарно-транспортних накладних, у яких зазначалася неправдива інформація про поставку зелених насаджень нібито для благоустрою столиці.

На підставі цих фіктивних документів комунальне підприємство перерахувало на рахунок постачальника 1,2 млн гривень, однак товар до столиці так і не надійшов.

Тоді, правоохоронці за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили обом фігурантам про підозру. Наразі слідчі зібрали всі необхідні докази, завершили досудове розслідування та передали матеріали справи до суду.

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.