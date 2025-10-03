Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть підприємця та агронома КП, які привласнили 1,2 млн гривень на фіктивних поставках дерев

07:00, 3 жовтня 2025
Підприємець та агроном комунального підприємства підозрюються у заволодінні бюджетними коштами.
У Києві судитимуть підприємця та агронома КП, які привласнили 1,2 млн гривень на фіктивних поставках дерев
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду щодо директора приватної фірми з Полтавщини та агронома комунального підприємства Святошинського району, які привласнили 1,2 млн грн на фіктивних поставках кущів і дерев до столиці. Про це повідомила столична поліція.

Як встановили правоохоронці, підозрювані, перебуваючи між собою у змові, організували виготовлення та підписання завідомо підроблених документів – видаткових і товарно-транспортних накладних, у яких зазначалася неправдива інформація про поставку зелених насаджень нібито для благоустрою столиці.

На підставі цих фіктивних документів комунальне підприємство перерахувало на рахунок постачальника 1,2 млн гривень, однак товар до столиці так і не надійшов.

Тоді, правоохоронці за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили обом фігурантам про підозру. Наразі слідчі зібрали всі необхідні докази, завершили досудове розслідування та передали матеріали справи до суду.

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Єврокомісії вважають, що Україна може далі проводити реформи, не чекаючи офіційних кроків від ЄС щодо вступу

Поки ЄС не поспішає відкривати перемовні розділи, єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна може проводити реформи, не чекаючи формального «зеленого світла».

Помічник судді працює в режимі ненормованого робочого часу, а у разі потреби здійснює повноваження секретаря судового засідання – нова посадова Інструкція помічника судді ВАКС

Помічниками суддів Вищого антикорупційного суду зможуть працювати бакалаври.

Голова НАЗК Віктор Павлущик на зустрічі з єврокомісаром Мартою Кос заявив, що політична нейтральність НАЗК – запорука довіри

Очільник НАЗК Віктор Павлущик наголосив, що для Нацагентства принципово важливим є «збереження політичної нейтральності».

Мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав — судді ВАКС прокоментували пропозицію обмежити суддівську винагороду 80 тисячами грн

Як зазначив суддя ВАКС Маркіян Галабала, пропозиція обмежити 80 тисячами грн суддівську винагороду призведе до того, що судді в окремих регіонах отримуватимуть меншу зарплату, ніж поліцейський або працівник СБУ.

Лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки

У голів Єврокомісії та Євроради є одна спільна риса: їхні ідеї не мають успіху – Politico.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду