  1. Суд інфо

22 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів Чернігівського апеляційного суду — ВККС

18:08, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, 22 переможців отримали рекомендації.
22 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів Чернігівського апеляційного суду — ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що відбулося 22 грудня, надано рекомендації для призначення на посади суддів Чернігівського апеляційного суду. Про це повідомила ВККС.

За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, 22 переможців отримали рекомендації, а саме:

Авраменко Олександр Володимирович

Гуренко Максим Олександрович

Гусач Олександр Миколайович

Карапута Олена Олександрівна

Карун Вадим Петрович

Киричок Станіслав Анатолійович

Куксюк Андрій Леонтійович

Куценко Михайло Олександрович

Лебеженко Володимир Олександрович

Луговець Олександр Анатолійович

Любчик Олександр В’ячеславович

Мазур Сергій Анатолійович

Олефір Алла Олександрівна

Олійник Максим Юрійович

Парфененко Оксана Ярославівна

Прачук Олена Василівна

Разгуляєва Олександра Володимирівна

Серебряніков Віктор Євгенович

Сиволап Дмитро Сергійович

Стельмах Андрій Петрович

Супрун Олександр Петрович

Черноп’ятов Станіслав Володимирович.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВККС Чернігів

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посаду судді КСУ зірвався через невідповідність більшості кандидатів

Конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду не дійшов до фіналу: після оцінювання моральних якостей лише двоє з дев’яти кандидатів залишилися, через що добір на одну з посад припинився.

Верховний Суд роз’яснив, коли добровольці ТРО мають право отримати статус УБД

Члени добровольчих формувань можуть отримати статус учасника бойових дій лише за умови підтвердження участі в бойових діях.

Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.

ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]