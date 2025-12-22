22 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів Чернігівського апеляційного суду — ВККС

За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, 22 переможців отримали рекомендації.

У засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що відбулося 22 грудня, надано рекомендації для призначення на посади суддів Чернігівського апеляційного суду. Про це повідомила ВККС.

За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, 22 переможців отримали рекомендації, а саме:

Авраменко Олександр Володимирович

Гуренко Максим Олександрович

Гусач Олександр Миколайович

Карапута Олена Олександрівна

Карун Вадим Петрович

Киричок Станіслав Анатолійович

Куксюк Андрій Леонтійович

Куценко Михайло Олександрович

Лебеженко Володимир Олександрович

Луговець Олександр Анатолійович

Любчик Олександр В’ячеславович

Мазур Сергій Анатолійович

Олефір Алла Олександрівна

Олійник Максим Юрійович

Парфененко Оксана Ярославівна

Прачук Олена Василівна

Разгуляєва Олександра Володимирівна

Серебряніков Віктор Євгенович

Сиволап Дмитро Сергійович

Стельмах Андрій Петрович

Супрун Олександр Петрович

Черноп’ятов Станіслав Володимирович.

