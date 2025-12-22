  1. Суд инфо

22 кандидата рекомендованы для назначения на должности судей Черниговского апелляционного суда — ВККС

18:08, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По результатам конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года, 22 победителя получили рекомендации.
22 кандидата рекомендованы для назначения на должности судей Черниговского апелляционного суда — ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины, состоявшемся 22 декабря, были предоставлены рекомендации для назначения на должности судей Черниговского апелляционного суда. Об этом сообщила ВККС.

По результатам конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года, рекомендации получили 22 победителя, а именно:

Авраменко Александр Владимирович

Гуренко Максим Александрович

Гусач Александр Николаевич

Карапута Елена Александровна

Карун Вадим Петрович

Киричок Станислав Анатольевич

Куксюк Андрей Леонтьевич

Куценко Михаил Александрович

Лебеженко Владимир Александрович

Луговец Александр Анатольевич

Любчик Александр Вячеславович

Мазур Сергей Анатольевич

Олефир Алла Александровна

Олейник Максим Юрьевич

Парфененко Оксана Ярославовна

Прачук Елена Васильевна

Разгуляева Александра Владимировна

Серебряников Виктор Евгеньевич

Сиволап Дмитрий Сергеевич

Стельмах Андрей Петрович

Супрун Александр Петрович

Чернопятов Станислав Владимирович

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВККС Чернигов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]