22 кандидата рекомендованы для назначения на должности судей Черниговского апелляционного суда — ВККС

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины, состоявшемся 22 декабря, были предоставлены рекомендации для назначения на должности судей Черниговского апелляционного суда. Об этом сообщила ВККС.

По результатам конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года, рекомендации получили 22 победителя, а именно:

Авраменко Александр Владимирович

Гуренко Максим Александрович

Гусач Александр Николаевич

Карапута Елена Александровна

Карун Вадим Петрович

Киричок Станислав Анатольевич

Куксюк Андрей Леонтьевич

Куценко Михаил Александрович

Лебеженко Владимир Александрович

Луговец Александр Анатольевич

Любчик Александр Вячеславович

Мазур Сергей Анатольевич

Олефир Алла Александровна

Олейник Максим Юрьевич

Парфененко Оксана Ярославовна

Прачук Елена Васильевна

Разгуляева Александра Владимировна

Серебряников Виктор Евгеньевич

Сиволап Дмитрий Сергеевич

Стельмах Андрей Петрович

Супрун Александр Петрович

Чернопятов Станислав Владимирович

