Пільги для військовослужбовців: чи передбачена податкова знижка законом

Чи має право на податкову знижку військовослужбовець при отриманні грошового забезпечення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовці, які отримують грошове забезпечення, часто запитують: чи мають вони право на податкову знижку та повернення частини податку на доходи фізичних осіб (ПДФО)? Податцівці роз’яснили позицію законодавства.

Чи оподатковується грошове забезпечення військових

Податковий кодекс України не звільняє грошове забезпечення, винагороди та інші виплати військовослужбовцям від оподаткування ПДФО. Виняток становлять лише виплати строковикам та особам, які проходять альтернативну службу, якщо такі суми прямо передбачені законом і виплачуються з бюджету.

Інакше кажучи, контрактники та інші категорії військових сплачують ПДФО з грошового забезпечення на загальних підставах.

Куди спрямовується утриманий податок

Водночас законодавство містить важливу соціальну норму: суми ПДФО, утримані з грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських та інших силовиків, спрямовуються на компенсацію втрат доходів цієї категорії громадян. Це не є індивідуальним поверненням коштів, а механізмом загальнодержавної підтримки.

Що таке податкова знижка і кому вона надається

Податкова знижка — це документально підтверджена сума витрат (наприклад, на навчання, іпотеку, страхування), на яку можна зменшити річний оподатковуваний дохід. Ключовий момент: така знижка застосовується лише до доходів у вигляді заробітної плати або дивідендів, отриманих найманою особою.

Заробітна плата, у розумінні Податкового кодексу, — це дохід, отриманий у межах трудових відносин за трудовим договором.

Чому військові не можуть скористатися податковою знижкою

Грошове забезпечення військовослужбовця не прирівнюється до заробітної плати. Воно має іншу правову природу і виплачується не в межах трудового найму. Саме тому, навіть за умови сплати ПДФО, таке забезпечення не дає права на податкову знижку.

Остаточний висновок

військовослужбовець, який отримує грошове забезпечення, не має права на податкову знижку;

податкова знижка доступна виключно найманим працівникам щодо доходів у вигляді заробітної плати;

сплата ПДФО сама по собі не створює права на повернення податку через механізм податкової знижки.

Це означає, що військові, які не мають паралельних доходів у вигляді заробітної плати як наймані працівники, скористатися податковою знижкою не можуть.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.