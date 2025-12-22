Льготы для военнослужащих: предусмотрена ли налоговая скидка законом

Имеет ли право на налоговую скидку военнослужащий при получении денежного обеспечения.

Военнослужащие, которые получают денежное обеспечение, часто спрашивают: имеют ли они право на налоговую скидку и возврат части налога на доходы физических лиц (НДФЛ)? Налоговики разъяснили позицию законодательства.

Облагается ли денежное обеспечение военных налогом

Налоговый кодекс Украины не освобождает денежное обеспечение, вознаграждения и другие выплаты военнослужащим от обложения НДФЛ. Исключение составляют лишь выплаты срочникам и лицам, которые проходят альтернативную службу, если такие суммы прямо предусмотрены законом и выплачиваются из бюджета.

Иными словами, контрактники и другие категории военных уплачивают НДФЛ с денежного обеспечения на общих основаниях.

Куда направляется удержанный налог

В то же время законодательство содержит важную социальную норму: суммы НДФЛ, удержанные с денежного обеспечения военнослужащих, полицейских и других силовиков, направляются на компенсацию потерь доходов этой категории граждан. Это не является индивидуальным возвратом средств, а механизмом общегосударственной поддержки.

Что такое налоговая скидка и кому она предоставляется

Налоговая скидка — это документально подтвержденная сумма расходов (например, на обучение, ипотеку, страхование), на которую можно уменьшить годовой налогооблагаемый доход. Ключевой момент: такая скидка применяется только к доходам в виде заработной платы или дивидендов, полученных наемным лицом.

Заработная плата, в понимании Налогового кодекса, — это доход, полученный в рамках трудовых отношений по трудовому договору.

Почему военные не могут воспользоваться налоговой скидкой

Денежное обеспечение военнослужащего не приравнивается к заработной плате. Оно имеет другую правовую природу и выплачивается не в рамках трудового найма. Именно поэтому, даже при условии уплаты НДФЛ, такое обеспечение не дает права на налоговую скидку.

Окончательный вывод

военнослужащий, который получает денежное обеспечение, не имеет права на налоговую скидку;

налоговая скидка доступна исключительно наемным работникам в отношении доходов в виде заработной платы;

уплата НДФЛ сама по себе не создает права на возврат налога через механизм налоговой скидки.

Это означает, что военные, которые не имеют параллельных доходов в виде заработной платы как наемные работники, воспользоваться налоговой скидкой не могут.

