Льготы для военнослужащих: предусмотрена ли налоговая скидка законом
Военнослужащие, которые получают денежное обеспечение, часто спрашивают: имеют ли они право на налоговую скидку и возврат части налога на доходы физических лиц (НДФЛ)? Налоговики разъяснили позицию законодательства.
Облагается ли денежное обеспечение военных налогом
Налоговый кодекс Украины не освобождает денежное обеспечение, вознаграждения и другие выплаты военнослужащим от обложения НДФЛ. Исключение составляют лишь выплаты срочникам и лицам, которые проходят альтернативную службу, если такие суммы прямо предусмотрены законом и выплачиваются из бюджета.
Иными словами, контрактники и другие категории военных уплачивают НДФЛ с денежного обеспечения на общих основаниях.
Куда направляется удержанный налог
В то же время законодательство содержит важную социальную норму: суммы НДФЛ, удержанные с денежного обеспечения военнослужащих, полицейских и других силовиков, направляются на компенсацию потерь доходов этой категории граждан. Это не является индивидуальным возвратом средств, а механизмом общегосударственной поддержки.
Что такое налоговая скидка и кому она предоставляется
Налоговая скидка — это документально подтвержденная сумма расходов (например, на обучение, ипотеку, страхование), на которую можно уменьшить годовой налогооблагаемый доход. Ключевой момент: такая скидка применяется только к доходам в виде заработной платы или дивидендов, полученных наемным лицом.
Заработная плата, в понимании Налогового кодекса, — это доход, полученный в рамках трудовых отношений по трудовому договору.
Почему военные не могут воспользоваться налоговой скидкой
Денежное обеспечение военнослужащего не приравнивается к заработной плате. Оно имеет другую правовую природу и выплачивается не в рамках трудового найма. Именно поэтому, даже при условии уплаты НДФЛ, такое обеспечение не дает права на налоговую скидку.
Окончательный вывод
- военнослужащий, который получает денежное обеспечение, не имеет права на налоговую скидку;
- налоговая скидка доступна исключительно наемным работникам в отношении доходов в виде заработной платы;
- уплата НДФЛ сама по себе не создает права на возврат налога через механизм налоговой скидки.
Это означает, что военные, которые не имеют параллельных доходов в виде заработной платы как наемные работники, воспользоваться налоговой скидкой не могут.
