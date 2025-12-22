  1. В Украине

Льготы для военнослужащих: предусмотрена ли налоговая скидка законом

17:58, 22 декабря 2025
Имеет ли право на налоговую скидку военнослужащий при получении денежного обеспечения.
Военнослужащие, которые получают денежное обеспечение, часто спрашивают: имеют ли они право на налоговую скидку и возврат части налога на доходы физических лиц (НДФЛ)? Налоговики разъяснили позицию законодательства.

Облагается ли денежное обеспечение военных налогом

Налоговый кодекс Украины не освобождает денежное обеспечение, вознаграждения и другие выплаты военнослужащим от обложения НДФЛ. Исключение составляют лишь выплаты срочникам и лицам, которые проходят альтернативную службу, если такие суммы прямо предусмотрены законом и выплачиваются из бюджета.

Иными словами, контрактники и другие категории военных уплачивают НДФЛ с денежного обеспечения на общих основаниях.

Куда направляется удержанный налог

В то же время законодательство содержит важную социальную норму: суммы НДФЛ, удержанные с денежного обеспечения военнослужащих, полицейских и других силовиков, направляются на компенсацию потерь доходов этой категории граждан. Это не является индивидуальным возвратом средств, а механизмом общегосударственной поддержки.

Что такое налоговая скидка и кому она предоставляется

Налоговая скидка — это документально подтвержденная сумма расходов (например, на обучение, ипотеку, страхование), на которую можно уменьшить годовой налогооблагаемый доход. Ключевой момент: такая скидка применяется только к доходам в виде заработной платы или дивидендов, полученных наемным лицом.

Заработная плата, в понимании Налогового кодекса, — это доход, полученный в рамках трудовых отношений по трудовому договору.

Почему военные не могут воспользоваться налоговой скидкой

Денежное обеспечение военнослужащего не приравнивается к заработной плате. Оно имеет другую правовую природу и выплачивается не в рамках трудового найма. Именно поэтому, даже при условии уплаты НДФЛ, такое обеспечение не дает права на налоговую скидку.

Окончательный вывод

  • военнослужащий, который получает денежное обеспечение, не имеет права на налоговую скидку;
  • налоговая скидка доступна исключительно наемным работникам в отношении доходов в виде заработной платы;
  • уплата НДФЛ сама по себе не создает права на возврат налога через механизм налоговой скидки.

Это означает, что военные, которые не имеют параллельных доходов в виде заработной платы как наемные работники, воспользоваться налоговой скидкой не могут.

военные налоговая военнослужащие ГНС налоги

