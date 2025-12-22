  1. В Україні
  2. / Відео

З 1 січня 2026 року в Україні підвищать вимоги до стажу для виходу на пенсію

18:05, 22 грудня 2025
Для пенсії у 60 років знадобиться 33 роки офіційного стажу.
Фото з відкритих джерел
Із 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності посилені вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком. Про це повідомив народний депутат України Михайло Цимбалюк.

За його словами, черговий етап пенсійної реформи передбачає, що для виходу на пенсію у 60 років громадянам необхідно мати щонайменше 33 роки офіційного страхового стажу. Якщо такого стажу немає, право на пенсію у 63 роки надаватиметься за умови наявності не менше 23 років стажу.

У разі відсутності й цього показника пенсію можна буде оформити з 65 років за наявності мінімум 15 років страхового стажу. Якщо ж людина не має навіть такого мінімального стажу, їй передбачена соціальна допомога, яка надається державою через Пенсійний фонд України.

«Як правило, все-таки більшість людей, які досягли 60-річного віку, вони мають не менше 33-35 років стажу. Це ті, які працювали офіційно. Тут, справді, виклики для тих людей, які не оформлювали своє місце праці, які не отримували зарплату в білу і не сплачували єдиний соціальний внесок», – додав нардеп.

Україна пенсія Новий рік

