С 1 января 2026 года в Украине повысят требования к стажу для выхода на пенсию

Для пенсии в 60 лет понадобится 33 года официального стажа.

С 1 января 2026 года в Украине вступят в силу ужесточенные требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту. Об этом сообщил народный депутат Украины Михаил Цимбалюк.

По его словам, очередной этап пенсионной реформы предусматривает, что для выхода на пенсию в 60 лет гражданам необходимо иметь не менее 33 лет официального страхового стажа. Если такого стажа нет, право на пенсию в 63 года будет предоставляться при наличии не менее 23 лет стажа.

В случае отсутствия и этого показателя пенсию можно будет оформить с 65 лет при наличии минимум 15 лет страхового стажа. Если же человек не имеет даже такого минимального стажа, ему предусмотрена социальная помощь, которая предоставляется государством через Пенсионный фонд Украины.

«Как правило, все-таки большинство людей, достигших 60-летнего возраста, имеют не менее 33-35 лет стажа. Это те, кто работал официально. Здесь, действительно, вызовы для тех людей, которые не оформляли свое место работы, не получали зарплату в белую и не платили единый социальный взнос», – добавил нардеп.

