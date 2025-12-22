  1. В Україні

У Криму застрелили командира бригади «Еспаньйола» Станіслава Орлова, який воював проти України

18:02, 22 грудня 2025
Командира бригади «Еспаньйола» Станіслава Орлова розстріляли силовики РФ на дачі в Севастополі.
Фото: volynnews.com
Командира російського неонацистського загону «Еспаньйола» Станіслава Орлова, відомого під позивним «Іспанець», убили під час затримання на дачі в тимчасово окупованому Севастополі 4 грудня. Про це повідомляє видання «ASTRA».

Журналісти з’ясували, що Орлова убили 4 грудня в будинку № 51 на території садівничого некомерційного товариства (СНТ) «Флотський», де він мешкав останнім часом.

«Згідно з кадрами відеоспостереження, отриманими ASTRA, 4 грудня о 12:17 за місцевим часом до будинку № 51 у СНТ (садівниче некомерційне товариство — ред.) під’їхали чотири автомобілі. З них вийшли чоловіки з автоматами та в масках. Сусіди чули кілька пострілів. Свідки в розмові з ASTRA стверджують, що Орлов не відстрілювався», — пише видання.

За даними джерел ASTRA, приводом для вбивства «Іспанця» стали підозри в торгівлі зброєю та участі в організованому злочинному угрупованні.

Що відомо про Станіслава Орлова

Станіслав Орлов — член фанатського угруповання ЦСКА Red Blue Warriors, який воював на Донбасі з 2014 року. Орлов також працював у «Союзі добровольців Донбасу», створеному Владиславом Сурковим і депутатом «Единой России» Миколою Ханіним.

На початку жовтня «Еспаньола» оголосила про своє розформування. Орлов тоді назвав те, що відбувається, «перезавантаженням» і заявив, що у підрозділу буде «нове керівництво, нові люди».

«Еспаньола» — добровольча бригада, сформована з футбольних фанатів і неонацистів. Бригаду спонсорував начальник служби безпеки російської РЖД Віктор Шендрик, який є офіцером ФСБ.

