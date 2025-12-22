В Крыму застрелили командира бригады «Эспаньола» Станислава Орлова, который воевал против Украины

Командира бригады «Эспаньола» Станислава Орлова расстреляли силовики РФ на даче в Севастополе.

Фото: volynnews.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Командира российского неонацистского отряда «Эспаньола» Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец», убили во время задержания на даче во временно оккупированном Севастополе 4 декабря. Об этом сообщает издание «ASTRA».

Журналисты выяснили, что Орлова убили 4 декабря в доме № 51 на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Флотский», где он проживал в последнее время.

«Согласно кадрам видеонаблюдения, полученным ASTRA, 4 декабря в 12:17 по местному времени к дому № 51 в СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество — ред.) подъехали четыре автомобиля. Из них вышли мужчины с автоматами и в масках. Соседи слышали несколько выстрелов. Свидетели в разговоре с ASTRA утверждают, что Орлов не отстреливался», — пишет издание.

По данным источников ASTRA, поводом для убийства «Испанца» стали подозрения в торговле оружием и участии в организованной преступной группировке.

Что известно о Станиславе Орлове

Станислав Орлов — член фанатской группировки ЦСКА Red Blue Warriors, который воевал на Донбассе с 2014 года. Орлов также работал в «Союзе добровольцев Донбасса», созданном Владиславом Сурковым и депутатом «Единой России» Николаем Ханиным.

В начале октября «Эспаньола» объявила о своем расформировании. Орлов тогда назвал происходящее «перезагрузкой» и заявил, что у подразделения будет «новое руководство, новые люди».

«Эспаньола» — добровольческая бригада, сформированная из футбольных фанатов и неонацистов. Бригаду спонсировал начальник службы безопасности российской РЖД Виктор Шендрик, который является офицером ФСБ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.