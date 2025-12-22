  1. В Украине

В Крыму застрелили командира бригады «Эспаньола» Станислава Орлова, который воевал против Украины

18:02, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Командира бригады «Эспаньола» Станислава Орлова расстреляли силовики РФ на даче в Севастополе.
В Крыму застрелили командира бригады «Эспаньола» Станислава Орлова, который воевал против Украины
Фото: volynnews.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Командира российского неонацистского отряда «Эспаньола» Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец», убили во время задержания на даче во временно оккупированном Севастополе 4 декабря. Об этом сообщает издание «ASTRA».

Журналисты выяснили, что Орлова убили 4 декабря в доме № 51 на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Флотский», где он проживал в последнее время.

«Согласно кадрам видеонаблюдения, полученным ASTRA, 4 декабря в 12:17 по местному времени к дому № 51 в СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество — ред.) подъехали четыре автомобиля. Из них вышли мужчины с автоматами и в масках. Соседи слышали несколько выстрелов. Свидетели в разговоре с ASTRA утверждают, что Орлов не отстреливался», — пишет издание.

По данным источников ASTRA, поводом для убийства «Испанца» стали подозрения в торговле оружием и участии в организованной преступной группировке.

Что известно о Станиславе Орлове

Станислав Орлов — член фанатской группировки ЦСКА Red Blue Warriors, который воевал на Донбассе с 2014 года. Орлов также работал в «Союзе добровольцев Донбасса», созданном Владиславом Сурковым и депутатом «Единой России» Николаем Ханиным.

В начале октября «Эспаньола» объявила о своем расформировании. Орлов тогда назвал происходящее «перезагрузкой» и заявил, что у подразделения будет «новое руководство, новые люди».

«Эспаньола» — добровольческая бригада, сформированная из футбольных фанатов и неонацистов. Бригаду спонсировал начальник службы безопасности российской РЖД Виктор Шендрик, который является офицером ФСБ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

убийство Крым

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]