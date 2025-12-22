В Крыму застрелили командира бригады «Эспаньола» Станислава Орлова, который воевал против Украины
Командира российского неонацистского отряда «Эспаньола» Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец», убили во время задержания на даче во временно оккупированном Севастополе 4 декабря. Об этом сообщает издание «ASTRA».
Журналисты выяснили, что Орлова убили 4 декабря в доме № 51 на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Флотский», где он проживал в последнее время.
«Согласно кадрам видеонаблюдения, полученным ASTRA, 4 декабря в 12:17 по местному времени к дому № 51 в СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество — ред.) подъехали четыре автомобиля. Из них вышли мужчины с автоматами и в масках. Соседи слышали несколько выстрелов. Свидетели в разговоре с ASTRA утверждают, что Орлов не отстреливался», — пишет издание.
По данным источников ASTRA, поводом для убийства «Испанца» стали подозрения в торговле оружием и участии в организованной преступной группировке.
Что известно о Станиславе Орлове
Станислав Орлов — член фанатской группировки ЦСКА Red Blue Warriors, который воевал на Донбассе с 2014 года. Орлов также работал в «Союзе добровольцев Донбасса», созданном Владиславом Сурковым и депутатом «Единой России» Николаем Ханиным.
В начале октября «Эспаньола» объявила о своем расформировании. Орлов тогда назвал происходящее «перезагрузкой» и заявил, что у подразделения будет «новое руководство, новые люди».
«Эспаньола» — добровольческая бригада, сформированная из футбольных фанатов и неонацистов. Бригаду спонсировал начальник службы безопасности российской РЖД Виктор Шендрик, который является офицером ФСБ.
