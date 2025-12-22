Конкурс до ВАКС: практичне завдання успішно склали 73 кандидати

ВККС затвердила результати четвертого етапу кваліфікаційного іспиту в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді

Вища кваліфікаційна комісія суддів 22 грудня ухвалено рішення № 222/зп-25 про затвердження кодованих результатів четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати) у межах оголошеного рішенням Комісії від 03 червня 2025 року № 112/зп-25 конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді.

«Після здійснення процедури декодування рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 грудня 2025 року № 223/зп-25 затверджено декодовані результати четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати) у межах зазначеного конкурсу», - заявили у Комісії.

Кількість завдань, які обиралися для виконання практичного завдання зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати – 2, з яких: одне завдання типу 1 та одне завдання типу 2.

Кожне із завдань оцінювалося за шкалою 75 балів.

Прохідний бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту – 75 відсотків максимально можливого бала, або 112,5 бала.

