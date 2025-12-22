Конкурс в ВАКС: практическое задание успешно сдали 73 кандидата

ВККС утвердила результаты четвертого этапа квалификационного экзамена в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде.

Высшая квалификационная комиссия судей 22 декабря приняла решение № 222/зп-25 об утверждении кодированных результатов четвертого этапа квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации Высшего антикоррупционного суда, в частности его Апелляционной палаты) в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде, объявленного решением Комиссии от 03 июня 2025 года № 112/зп-25.

«После осуществления процедуры декодирования решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 22 декабря 2025 года № 223/зп-25 утверждены декодированные результаты четвертого этапа квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации Высшего антикоррупционного суда, в частности его Апелляционной палаты) в рамках указанного конкурса», — заявили в Комиссии.

Количество заданий, которые выбирались для выполнения практического задания по специализации Высшего антикоррупционного суда, в частности его Апелляционной палаты, составляло 2, из которых: одно задание типа 1 и одно задание типа 2.

Каждое из заданий оценивалось по шкале 75 баллов.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена — 75 процентов максимально возможного балла, или 112,5 балла.

