Посольство РФ відмовляється залишити будівлю консульства у Гданську

За словами заступника воєводи Поморського воєводства Еміля Роєка, росіяни «вважають, що мають цивільно-правові претензії на цю будівлю, що мають право вічного користування».

Фото: obozrevatel.com

Польське місто Гданськ не може перейняти будівлю колишнього російського консульства, через те, що посольство РФ в листі до гданської міської ради повідомило, що в колишньому консульстві Росії «буде перебувати адміністративно-технічний працівник посольства», пише RMF24

22 грудня на пресконференції віцемер Гданська Емілія Лодзінська повідомила, що посольство Російської Федерації надіслало листа до міського управління Гданська, в якому повідомило, що в нерухомості за адресою вул. Стефана Баторія 13 і 15 у Гданську, де досі розташовувало російське консульство, «буде проживати адміністративно-технічний працівник посольства». У зв'язку з цим «ми фізично не зможемо перебрати ці нерухомі об'єкти», додала Лодзінська.

Згідно з даними, що містяться в реєстрах, власником обох об'єктів нерухомості є Державне казначейство. «Твердження російської сторони про те, що нерухомість належить їм, є помилковими і не відповідають дійсності», – підкреслила Лодзінська.

