Посольство РФ отказывается покинуть здание консульства в Гданьске

По словам заместителя воеводы Поморского воеводства Эмиля Роека, россияне «считают, что имеют гражданско-правовые претензии на это здание и право вечного пользования».

Фото: obozrevatel.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польский город Гданьск не может принять здание бывшего российского консульства, поскольку посольство РФ в письме в адрес гданьского городского совета сообщило, что в бывшем консульстве России «будет находиться административно-технический сотрудник посольства», пишет RMF24.

22 декабря на пресс-конференции вице-мэр Гданьска Эмилия Лодзиньска сообщила, что посольство Российской Федерации направило письмо в городское управление Гданьска, в котором уведомило, что в недвижимости по адресу ул. Стефана Батория 13 и 15 в Гданьске, где ранее располагалось российское консульство, «будет проживать административно-технический сотрудник посольства». В связи с этим «мы физически не сможем принять эти объекты недвижимости», — добавила Лодзиньска.

Согласно данным, содержащимся в реестрах, владельцем обоих объектов недвижимости является Государственное казначейство. «Утверждения российской стороны о том, что недвижимость принадлежит им, являются ошибочными и не соответствуют действительности», — подчеркнула Лодзиньска.

По словам заместителя воеводы Поморского воеводства Эмиля Роека, россияне «считают, что имеют гражданско-правовые претензии на это здание, что обладают правом вечного пользования, и на этом основании отказываются окончательно его передать».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.