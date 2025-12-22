  1. В мире

Посольство РФ отказывается покинуть здание консульства в Гданьске

17:47, 22 декабря 2025
По словам заместителя воеводы Поморского воеводства Эмиля Роека, россияне «считают, что имеют гражданско-правовые претензии на это здание и право вечного пользования».
Фото: obozrevatel.com
Польский город Гданьск не может принять здание бывшего российского консульства, поскольку посольство РФ в письме в адрес гданьского городского совета сообщило, что в бывшем консульстве России «будет находиться административно-технический сотрудник посольства», пишет RMF24. 

22 декабря на пресс-конференции вице-мэр Гданьска Эмилия Лодзиньска сообщила, что посольство Российской Федерации направило письмо в городское управление Гданьска, в котором уведомило, что в недвижимости по адресу ул. Стефана Батория 13 и 15 в Гданьске, где ранее располагалось российское консульство, «будет проживать административно-технический сотрудник посольства». В связи с этим «мы физически не сможем принять эти объекты недвижимости», — добавила Лодзиньска.

Согласно данным, содержащимся в реестрах, владельцем обоих объектов недвижимости является Государственное казначейство. «Утверждения российской стороны о том, что недвижимость принадлежит им, являются ошибочными и не соответствуют действительности», — подчеркнула Лодзиньска. 

По словам заместителя воеводы Поморского воеводства Эмиля Роека, россияне «считают, что имеют гражданско-правовые претензии на это здание, что обладают правом вечного пользования, и на этом основании отказываются окончательно его передать».

Польша россия

