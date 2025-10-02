Объявлен конкурс на 19 вакантных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

19 вакансий в Специализированной антикоррупционной прокуратуре открыты для кандидатов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

2 октября на заседании Конкурсной комиссии было принято решение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Конкурс проводится на следующие должности:

1. в управлении процессуального руководства, поддержания публичного обвинения и представительства в суде:

– прокурор отдела – 16 должностей;

2. в отделе организационно-правового и информационно-аналитического обеспечения:

– прокурор отдела – 2 должности;

3. в отделе внутреннего контроля:

– прокурор отдела – 1 должность.

Срок подачи документов: с 8 по 22 октября 2025 года.

Документы подаются кандидатами лично в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по адресу: г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 81-Б, аудитория 106, или отправляются на электронную почту [email protected].

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.