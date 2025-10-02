Оголошено конкурс на 19 вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

2 жовтня на засіданні Конкурсної комісії було ухвалено рішення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Конкурс проводиться на наступні посади:
1) в управлінні процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді:
– прокурор відділу – 16 посад;
2) у відділі організаційно-правового та інформаційно-аналітичного забезпечення:
– прокурор відділу – 2 посади;
3) у відділі внутрішнього контролю:
– прокурор відділу – 1 посада.
Строк подання документів: з 8 до 22 жовтня 2025 року.
Документи подаються кандидатами особисто в робочі дні з 09:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-Б, аудиторія 106 або відправляються на електронну пошту [email protected].
