Оголошено конкурс на 19 вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

19 вакансій у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відкрито для кандидатів.

2 жовтня на засіданні Конкурсної комісії було ухвалено рішення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Конкурс проводиться на наступні посади:

1) в управлінні процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді:

– прокурор відділу – 16 посад;

2) у відділі організаційно-правового та інформаційно-аналітичного забезпечення:

– прокурор відділу – 2 посади;

3) у відділі внутрішнього контролю:

– прокурор відділу – 1 посада.

Строк подання документів: з 8 до 22 жовтня 2025 року.

Документи подаються кандидатами особисто в робочі дні з 09:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-Б, аудиторія 106 або відправляються на електронну пошту [email protected].

