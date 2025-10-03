Как получить квалифицированные электронные доверительные услуги — пошаговая инструкция

Чтобы получить квалифицированные электронные доверительные услуги, нужно сделать четыре шага.

Фото: vl.tax.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Полтавской области сообщает, что для получения квалифицированных электронных доверительных услуг нужно:

Ознакомиться с правилами и условиями предоставления услуг на веб-сайте в разделе «Получение квалифицированных электронных доверительных услуг». Подготовить необходимые регистрационные документы. Прийти в пункт регистрации с оригиналами документов (адреса указаны в разделе «Контакты» на веб-сайте). Если у вас есть паспорт в «Дії» (версия 2.0+), можно пройти идентификацию через смартфон с помощью функции «Шеринг». Взять с собой носитель информации для сохранения личного ключа (защищенный носитель ключевой информации, съемный флеш-носитель и т. д.).

В ГНС подчеркнули, что в пункте регистрации не предоставляют услуги копирования, печати или заполнения документов, а также не осуществляют продажу и не выдают носители для ключей.

Обновить сертификат можно самостоятельно всего за несколько минут через сервис (дистанционного) повторного формирования сертификатов по электронному запросу. Дистанционно сформировать новые сертификаты смогут только те пользователи, которые имеют:

действующие сертификаты (например, если до окончания срока действия сертификатов осталось несколько дней);

неизменные регистрационные данные (ФИО, адрес регистрации места проживания, код ЕДРПОУ организации и т. д.);

личный ключ, доступный только пользователю и не скомпрометированный.

Новый ключ будет действительным в течение 2 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.