Практика судов
  1. В Украине

Как получить квалифицированные электронные доверительные услуги — пошаговая инструкция

07:54, 3 октября 2025
Чтобы получить квалифицированные электронные доверительные услуги, нужно сделать четыре шага.
Как получить квалифицированные электронные доверительные услуги — пошаговая инструкция
Фото: vl.tax.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Полтавской области сообщает, что для получения квалифицированных электронных доверительных услуг нужно:

  1. Ознакомиться с правилами и условиями предоставления услуг на веб-сайте в разделе «Получение квалифицированных электронных доверительных услуг».
  2. Подготовить необходимые регистрационные документы.
  3. Прийти в пункт регистрации с оригиналами документов (адреса указаны в разделе «Контакты» на веб-сайте). Если у вас есть паспорт в «Дії» (версия 2.0+), можно пройти идентификацию через смартфон с помощью функции «Шеринг».
  4. Взять с собой носитель информации для сохранения личного ключа (защищенный носитель ключевой информации, съемный флеш-носитель и т. д.).

В ГНС подчеркнули, что в пункте регистрации не предоставляют услуги копирования, печати или заполнения документов, а также не осуществляют продажу и не выдают носители для ключей.

Обновить сертификат можно самостоятельно всего за несколько минут через сервис (дистанционного) повторного формирования сертификатов по электронному запросу. Дистанционно сформировать новые сертификаты смогут только те пользователи, которые имеют:

  • действующие сертификаты (например, если до окончания срока действия сертификатов осталось несколько дней);
  • неизменные регистрационные данные (ФИО, адрес регистрации места проживания, код ЕДРПОУ организации и т. д.);
  • личный ключ, доступный только пользователю и не скомпрометированный.

Новый ключ будет действительным в течение 2 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дополнительная потребность на Украинский культурный фонд – 589 млн грн, на поддержку кино – 1,32 млрд – комитет составил предложения к проекту бюджета

66,4 млн грн необходимы дополнительно на мероприятия культурной дипломатии, 64,4 млн грн – для Украинского института национальной памяти и 22 млн грн – для секретариата Уполномоченного по защите государственного языка.

В новой программе МВФ будут структурные маяки по правовым реформам – Роксолана Пидласа

МВФ подготовит новую программу для Украины, в которой также будут требования относительно реформ в сфере судебной власти и антикоррупции.

Бутылка виски и $30 тысяч для руководства Государственной судебной администрации – новый коррупционный скандал вокруг ГСА

Высший антикоррупционный суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего руководителя Службы судебной охраны, который признал вину.

В Еврокомиссии считают, что Украина может продолжать проводить реформы, не дожидаясь официальных шагов от ЕС по вступлению

Пока ЕС не спешит открывать переговорные разделы, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина может проводить реформы, не дожидаясь формального «зеленого света».

Помощник судьи работает в режиме ненормированного рабочего времени, а в случае необходимости осуществляет полномочия секретаря судебного заседания – новая должностная Инструкция помощника судьи ВАКС

Помощниками судей Высшего антикоррупционного суда смогут работать бакалавры.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду