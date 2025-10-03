Як отримати кваліфіковані електронні довірчі послуги — покрокова інструкція

Головне управління ДПС у Полтавській області повідомляє, що для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг потрібно:
У ДПС підкреслили, що у пункті реєстрації не надають послуги копіювання, друку чи заповнення документів, а також не здійснюють продаж і не видають носії для ключів.
Оновити сертифікат можна самостійно всього за кілька хвилин через сервіс (дистанційного) повторного формування сертифікатів за електронним запитом. Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:
- чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);
- незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
- особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.
Новий ключ буде дійсним протягом 2 років.
