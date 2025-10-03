Практика судів
  1. В Україні

Як отримати кваліфіковані електронні довірчі послуги — покрокова інструкція

07:54, 3 жовтня 2025
Щоб отримати кваліфіковані електронні довірчі послуги, треба зробити чотири кроки.
Фото: vl.tax.gov.ua
Головне управління ДПС у Полтавській області повідомляє, що для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг потрібно:

  1. Ознайомитися з правилами та умовами надання послуг на вебсайті у розділі «Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг».
  2. Підготувати необхідні реєстраційні документи.
  3. Прийти до пункту реєстрації з оригіналами документів (адреси вказані в розділі «Контакти» на вебсайті). Якщо у вас є паспорт у «Дії» (версія 2.0+), можна пройти ідентифікацію через смартфон за допомогою функції «Шеринг».
  4. Взяти з собою носій інформації для збереження особистого ключа (захищений носій ключової інформації, з’ємний флеш-носій тощо).

У ДПС підкреслили, що у пункті реєстрації не надають послуги копіювання, друку чи заповнення документів, а також не здійснюють продаж і не видають носії для ключів.

Оновити сертифікат можна самостійно всього за кілька хвилин через сервіс (дистанційного) повторного формування сертифікатів за електронним запитом. Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:

- чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);

- незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

- особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.

Новий ключ буде дійсним протягом 2 років.

податкова ДПС

