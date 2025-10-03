Руководитель КМВА Ткаченко заявил, что Кличко не явился на заседание Совета обороны Киева

Заседание Совета обороны Киева перенесли на 6 октября из-за отсутствия мэра.

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что не смог провести заседание Совета обороны столицы из-за отсутствия мэра Киева Виталия Кличко.

Он отметил, что заседание планировали провести 2 октября, однако его пришлось перенести на 6 октября.

«Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. […] Мэр не нашёл времени», — написал он.

Глава КГВА заявил, что городской голова якобы игнорирует ряд важных вопросов: создание мобильных укрытий, инвестиции в военный госпиталь, выделение средств на средства противодействия дронам и организацию работы метрополитена во время воздушных тревог. Также он обвинил команду мэра в «постоянных отпусках и командировках за границу».

«Если в понедельник у мэра снова не хватит нескольких часов для оборонных вопросов и вопросов жизнедеятельности города, то у Совета обороны будет один руководитель. Как и определено основополагающими документами», — сказал Ткаченко.

На данный момент ни Виталий Кличко, ни Киевская городская государственная администрация не отреагировали на заявления Ткаченко.

