Руководитель КМВА Ткаченко заявил, что Кличко не явился на заседание Совета обороны Киева

08:09, 3 октября 2025
Заседание Совета обороны Киева перенесли на 6 октября из-за отсутствия мэра.
Руководитель КМВА Ткаченко заявил, что Кличко не явился на заседание Совета обороны Киева
Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что не смог провести заседание Совета обороны столицы из-за отсутствия мэра Киева Виталия Кличко.

Он отметил, что заседание планировали провести 2 октября, однако его пришлось перенести на 6 октября.

«Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. […] Мэр не нашёл времени», — написал он.

Глава КГВА заявил, что городской голова якобы игнорирует ряд важных вопросов: создание мобильных укрытий, инвестиции в военный госпиталь, выделение средств на средства противодействия дронам и организацию работы метрополитена во время воздушных тревог. Также он обвинил команду мэра в «постоянных отпусках и командировках за границу».

«Если в понедельник у мэра снова не хватит нескольких часов для оборонных вопросов и вопросов жизнедеятельности города, то у Совета обороны будет один руководитель. Как и определено основополагающими документами», — сказал Ткаченко.

На данный момент ни Виталий Кличко, ни Киевская городская государственная администрация не отреагировали на заявления Ткаченко.

