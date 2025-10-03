Керівник КМВА Ткаченко заявив, що Кличко не з’явився на засідання Ради оборони Києва

Засідання Ради оборони Києва перенесли на 6 жовтня через відсутність мера.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що не зміг провести засідання Ради оборони столиці через відсутність міського голови Віталія Кличка.

Він зазначив, що засідання планували провести 2 жовтня, однак його довелося перенести на 6 жовтня.

«Не можу знайти Віталія Кличка, щоб провести Раду оборони. […] Мер не знайшов часу», — написав він.

Очільник КМВА заявив, що міський голова нібито ігнорує низку важливих питань: створення мобільних укриттів, інвестиції у військовий шпиталь, виділення коштів на засоби протидії дронам та організацію роботи метрополітену під час повітряних тривог. Також він звинуватив команду мера у «постійних відпустках та відрядженнях за кордон».

«Якщо в понеділок у мера знову не вистачить кількох годин для оборонних питань та питань життєдіяльності міста, то в Ради оборони буде один керівник. Як і визначено засадничими документами», — сказав Ткаченко.

Наразі поки ні Віталій Кличко, ні Київська міська державна адміністрація не відреагували на заяви Ткаченка.

