Стало известно, нужно ли повторно проходить идентификацию пенсионерам на оккупированных территориях

Пенсионный фонд пояснил, что повторно проходить идентификацию в 2025 году не нужно, если она уже была успешно осуществлена ​​через видеосвязь.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области дали разъяснение относительно прохождения физической идентификации пенсионерами, которые проживают за границей или на временно оккупированных территориях.

Согласно постановлению Кабмина от 11 февраля 2025 года № 299, все такие лица должны проходить идентификацию до 31 декабря каждого календарного года, чтобы продолжить получать пенсионные и страховые выплаты.

В ПФУ уточнили: если в 2025 году пенсионер уже прошел идентификацию через видеосвязь и его личность была подтверждена, повторно делать это до конца года не нужно.

Проверить факт идентификации можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе «Моя идентификация», где отображается дата и способ последней проверки.

Также в Пенсионном фонде напомнили: для жителей временно оккупированных территорий, а также тех, кто выехал с них на подконтрольную Украине территорию, выплата пенсий осуществляется при условии подтверждения, что такие выплаты не получаются от органов пенсионного обеспечения РФ.

