Стало відомо, чи потрібно повторно проходити ідентифікацію пенсіонерам на окупованих територіях

11:10, 3 жовтня 2025
Пенсійний фонд пояснив, що повторно проходити ідентифікацію у 2025 році не потрібно, якщо її вже було успішно здійснено через відеозв’язок.
Стало відомо, чи потрібно повторно проходити ідентифікацію пенсіонерам на окупованих територіях
У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області надали роз’яснення щодо проходження фізичної ідентифікації пенсіонерами, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Відповідно до постанови Кабміну від 11 лютого 2025 року № 299, усі такі особи мають проходити ідентифікацію до 31 грудня кожного календарного року, аби продовжити отримувати пенсійні та страхові виплати.

У ПФУ уточнили: якщо у 2025 році пенсіонер вже пройшов ідентифікацію через відеозв’язок і його особу було підтверджено, повторно робити цього до кінця року не потрібно.

Перевірити факт ідентифікації можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ у розділі «Моя ідентифікація», де відображається дата та спосіб останньої перевірки.

Також у Пенсійному фонді нагадали: для мешканців тимчасово окупованих територій, а також тих, хто виїхав із них на підконтрольну Україні територію, виплата пенсій здійснюється за умови підтвердження, що такі виплати не отримуються від органів пенсійного забезпечення РФ.

