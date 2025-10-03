Стало відомо, чи потрібно повторно проходити ідентифікацію пенсіонерам на окупованих територіях

Пенсійний фонд пояснив, що повторно проходити ідентифікацію у 2025 році не потрібно, якщо її вже було успішно здійснено через відеозв’язок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області надали роз’яснення щодо проходження фізичної ідентифікації пенсіонерами, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Відповідно до постанови Кабміну від 11 лютого 2025 року № 299, усі такі особи мають проходити ідентифікацію до 31 грудня кожного календарного року, аби продовжити отримувати пенсійні та страхові виплати.

У ПФУ уточнили: якщо у 2025 році пенсіонер вже пройшов ідентифікацію через відеозв’язок і його особу було підтверджено, повторно робити цього до кінця року не потрібно.

Перевірити факт ідентифікації можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ у розділі «Моя ідентифікація», де відображається дата та спосіб останньої перевірки.

Також у Пенсійному фонді нагадали: для мешканців тимчасово окупованих територій, а також тих, хто виїхав із них на підконтрольну Україні територію, виплата пенсій здійснюється за умови підтвердження, що такі виплати не отримуються від органів пенсійного забезпечення РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.