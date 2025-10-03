Практика судов
Центральный районный суд Николаева объявляет набор на вакантные должности государственной службы

10:52, 3 октября 2025
Центральный районный суд Николаева объявил набор на должность секретаря суда по упрощенной процедуре — без конкурсного отбора, зарплата от 15 334 грн.
Центральный районный суд Николаева объявляет набор на вакантные должности государственной службы
Центральный районный суд города Николаева проводит отбор на вакантные должности государственной службы по упрощенной процедуре — без конкурсного отбора.

Вакансия:

  • Секретарь суда — 1 должность
  • Должностной оклад: 15 334,5 грн (в соответствии с постановлениями КМУ от 25.04.2023 № 391, от 29.12.2023 № 1409 и от 01.09.2025 № 1112)
  • Дополнительные выплаты: надбавки за ранг и выслугу лет, премии и другие выплаты в соответствии с законодательством о государственной службе
  • Тип занятости: постоянная

Требования к кандидатам:

  • Высшее образование не ниже степени младшего бакалавра
  • Свободное владение государственным языком (подтверждается документом уровня С1 или С2 — предоставление в течение 3 месяцев после прекращения военного положения)
  • Без требований к стажу работы

Как подать резюме:
Отправляйте на электронную почту суда: [email protected]

