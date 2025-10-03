Центральный районный суд Николаева объявляет набор на вакантные должности государственной службы

Центральный районный суд Николаева объявил набор на должность секретаря суда по упрощенной процедуре — без конкурсного отбора, зарплата от 15 334 грн.

Центральный районный суд города Николаева проводит отбор на вакантные должности государственной службы по упрощенной процедуре — без конкурсного отбора.

Вакансия:

Секретарь суда — 1 должность

— 1 должность Должностной оклад: 15 334,5 грн (в соответствии с постановлениями КМУ от 25.04.2023 № 391, от 29.12.2023 № 1409 и от 01.09.2025 № 1112)

15 334,5 грн (в соответствии с постановлениями КМУ от 25.04.2023 № 391, от 29.12.2023 № 1409 и от 01.09.2025 № 1112) Дополнительные выплаты: надбавки за ранг и выслугу лет, премии и другие выплаты в соответствии с законодательством о государственной службе

надбавки за ранг и выслугу лет, премии и другие выплаты в соответствии с законодательством о государственной службе Тип занятости: постоянная

Требования к кандидатам:

Высшее образование не ниже степени младшего бакалавра

Свободное владение государственным языком (подтверждается документом уровня С1 или С2 — предоставление в течение 3 месяцев после прекращения военного положения)

Без требований к стажу работы

Как подать резюме:

Отправляйте на электронную почту суда: [email protected]

