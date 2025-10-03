Центральный районный суд Николаева объявляет набор на вакантные должности государственной службы

10:52, 3 октября 2025
Центральный районный суд города Николаева проводит отбор на вакантные должности государственной службы по упрощенной процедуре — без конкурсного отбора.
Вакансия:
Секретарь суда — 1 должность
Должностной оклад: 15 334,5 грн (в соответствии с постановлениями КМУ от 25.04.2023 № 391, от 29.12.2023 № 1409 и от 01.09.2025 № 1112)
Дополнительные выплаты: надбавки за ранг и выслугу лет, премии и другие выплаты в соответствии с законодательством о государственной службе
Тип занятости: постоянная
Требования к кандидатам:
- Высшее образование не ниже степени младшего бакалавра
- Свободное владение государственным языком (подтверждается документом уровня С1 или С2 — предоставление в течение 3 месяцев после прекращения военного положения)
- Без требований к стажу работы
Как подать резюме:
Отправляйте на электронную почту суда: [email protected]
