Центральний районний суд Миколаєва оголошує набір на вакантні посади державної служби

Центральний районний суд Миколаєва оголосив набір на посаду секретаря суду за спрощеною процедурою — без конкурсного відбору, зарплата від 15 334 грн.

Центральний районний суд міста Миколаєва проводить добір на вакантні посади державної служби за спрощеною процедурою — без конкурсного відбору.

Вакансія:

Секретар суду — 1 посада

— 1 посада Посадовий оклад: 15 334,5 грн (відповідно до постанов КМУ від 25.04.2023 № 391, від 29.12.2023 № 1409 та від 01.09.2025 № 1112)

15 334,5 грн (відповідно до постанов КМУ від 25.04.2023 № 391, від 29.12.2023 № 1409 та від 01.09.2025 № 1112) Додаткові виплати: надбавки за ранг і вислугу років, премії та інші виплати згідно з законодавством про державну службу

надбавки за ранг і вислугу років, премії та інші виплати згідно з законодавством про державну службу Тип зайнятості: постійна

Вимоги до кандидатів:

Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра

Вільне володіння державною мовою (підтверджується документом рівня С1 або С2 — надання протягом 3 місяців після припинення воєнного стану)

Без вимог до стажу роботи

Як подати резюме:

Надсилайте на електронну пошту суду: [email protected]

