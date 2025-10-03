«Русский рэп» в Киеве никто не будет терпеть — Ткаченко о попытке организовать концерт рэперов в столице

Руководитель КМВА Тимур Ткаченко заявил, что в Киеве пытались организовать концерт с русским рэпом, но его не допустят.

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в столице пытались организовать выступление с исполнением русского рэпа в одном из баров.

По его словам, организаторы планировали «концерт» вопреки решению Киевсовета, который еще в 2023 году ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в городе.

Ткаченко отметил, что превентивно обратился в правоохранительные органы для недопущения мероприятия.

«Концерта» не будет. «русский рэп» в столице Украины никто не будет терпеть», — подчеркнул глава КГВА.

