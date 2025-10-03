Практика судів
«Руський реп» у Києві ніхто не толеруватиме — Ткаченко про спробу організувати концерт реперів у столиці

13:34, 3 жовтня 2025

13:34, 3 жовтня 2025
Керівник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що у Києві намагалися організувати концерт із «руським репом», але його не допустять.
Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у столиці намагалися організувати виступ із виконанням російського репу в одному з барів.

За його словами, організатори планували «концерт» всупереч рішенню Київради, яка ще у 2023 році запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в місті.

Ткаченко зазначив, що превентивно звернувся до правоохоронних органів для недопущення заходу.

«Концерту» не буде. «руський реп» у столиці України ніхто не толеруватиме», — наголосив очільник КМВА.

Київ

