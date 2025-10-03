В Киеве будут судить мужчину, который поджег квартиру «предателя» по инструкциям псевдосотрудников СБУ

23-летнего киевлянина будут судить за поджог дверей квартиры «предателя», который он совершил по заданию мошенников, выдававших себя за СБУ.

В Киеве предстанет перед судом 23-летний киевлянин, который поджег дверь квартиры «предателя», выполняя задание псевдосотрудников СБУ. Об этом сообщает городская прокуратура.

По данным следствия, молодой человек получил «задание» от неизвестного лица, представившегося сотрудником украинской спецслужбы и предложившего сотрудничество.

Выполняя эти указания, обвиняемый приобрел средство для розжига огня, облил им дверь и поджег квартиру, где якобы проживает человек, совершающий преступления против Украины.

В настоящее время обвинительный акт в отношении него направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

