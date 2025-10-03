Нацкомиссия утвердила Дорожную карту по имплементации законодательства ЕС в сфере рынков капитала

Дорожная карта определяет этапы и сроки имплементации и будет служить практическим инструментом для приближения украинского рынка капитала к стандартам ЕС.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила Дорожную карту и анализ «Имплементация законодательства ЕС в сфере рынков капитала в связи со вступлением Украины в ЕС» по разделу 9 «Финансовые услуги». Об этом сообщила НКЦБФР.

В Комиссии отмечают, что документ определяет этапы и сроки имплементации и будет служить практическим инструментом для приближения украинского рынка капитала к стандартам ЕС в процессе переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он доступен для ознакомления на украинском и английском языках.

Дорожная карта содержит сравнительный анализ действующего украинского законодательства и европейских норм, определяет пробелы и обозначает основные направления гармонизации.

Среди ключевых сфер имплементации – регулирование инвестиционных услуг и деятельности инвестиционных фирм, корпоративное управление и прозрачность эмитентов, функционирование фондовых бирж, развитие коллективных инвестиций и пенсионных фондов, рынки производных финансовых инструментов и товарные рынки, а также защита прав инвесторов.

«По результатам селф-скрининга и скрининговых встреч был подготовлен итоговый отчет, который стал основой для дальнейших шагов в сфере приближения украинского законодательства к праву ЕС», — добавили в НКЦБФР.

