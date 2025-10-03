Практика судів
Нацкомісія затвердила Дорожню карту з імплементації законодавства ЄС у сфері ринків капіталу

16:40, 3 жовтня 2025
Дорожня карта визначає етапи і строки імплементації та слугуватиме практичним інструментом для наближення українського ринку капіталу до стандартів ЄС.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила Дорожню карту та аналіз «Імплементація законодавства ЄС у сфері ринків капіталу у зв’язку зі вступом України до ЄС» за розділом 9 «Фінансові послуги». Про це повідомила НКЦПФР.

У Комісії зазначають, що документ визначає етапи і строки імплементації та слугуватиме практичним інструментом для наближення українського ринку капіталу до стандартів ЄС у процесі переговорів про вступ України до ЄС. Він доступний для ознайомлення українською та англійською мовами.

Дорожня карта містить порівняльний аналіз чинного українського законодавства та європейських норм, визначає прогалини та окреслює основні напрями гармонізації.

Серед ключових сфер імплементації – регулювання інвестиційних послуг та діяльності інвестиційних фірм, корпоративне управління та прозорість емітентів, функціонування фондових бірж, розвиток колективних інвестицій і пенсійних фондів, ринки похідних фінансових інструментів і товарні ринки, а також захист прав інвесторів.

«За результатами селф-скринінгу та скринінгових зустрічей було підготовлено підсумковий звіт, який став основою для подальших кроків у сфері наближення українського законодавства до права ЄС», - додали у НКЦПФР.

