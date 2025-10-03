В приложении Армия+ стартовал курс по тактической медицине

В приложении Армия+ стартовал учебный курс «Тактическая медицина», который обучает военнослужащих базовым навыкам оказания первой помощи на поле боя.
Как отмечают в Минобороны, курс включает только самое необходимое: от способов остановки кровотечения до подготовки раненого к эвакуации.
Структура курса:
Каждый модуль состоит из коротких видеоуроков с демонстрацией подходов тактической медицины. После каждого урока предусмотрены проверочные задания, а в конце курса — тестирование с выдачей электронного сертификата.
Курс проводят инструкторы по тактической медицине 4-го отдельного медицинского батальона.
На сегодняшний день в приложении доступно 15 учебных курсов: от базовой военной подготовки до цифрового документооборота и работы с роботизированными комплексами. В планах запуск новых курсов по темам кибергигиены и системы ситуационной осведомленности DELTA.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.