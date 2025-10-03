В приложении Армия+ стартовал курс по тактической медицине

Практика судов
21:06, 3 октября 2025
Каждый модуль состоит из коротких видеоуроков с демонстрациями подходов в такмеде.
В приложении Армия+ стартовал учебный курс «Тактическая медицина», который обучает военнослужащих базовым навыкам оказания первой помощи на поле боя.

Как отмечают в Минобороны, курс включает только самое необходимое: от способов остановки кровотечения до подготовки раненого к эвакуации.

Структура курса:

  • 11 модулей и 29 уроков с ключевыми темами тактической медицины:
    • алгоритм MARCH и его применение;
    • остановка массивного кровотечения различными средствами (турникеты, тампонада, давящие повязки);
    • обеспечение проходимости дыхательных путей и помощь при травмах грудной клетки;
    • контроль кровообращения, шока и сознания пострадавшего;
    • помощь при ожогах, переломах, травмах глаз и головы;
    • предотвращение гипотермии;
    • использование индивидуальной аптечки и PILL PACK;
    • подготовка к эвакуации и передача информации медикам.

Каждый модуль состоит из коротких видеоуроков с демонстрацией подходов тактической медицины. После каждого урока предусмотрены проверочные задания, а в конце курса — тестирование с выдачей электронного сертификата.

Курс проводят инструкторы по тактической медицине 4-го отдельного медицинского батальона.

На сегодняшний день в приложении доступно 15 учебных курсов: от базовой военной подготовки до цифрового документооборота и работы с роботизированными комплексами. В планах запуск новых курсов по темам кибергигиены и системы ситуационной осведомленности DELTA.

