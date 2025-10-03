У застосунку Армія+ стартував курс із тактичної медицини

У застосунку Армія+ стартував навчальний курс «Тактична медицина», який навчає військовослужбовців базовим навичкам надання першої допомоги на полі бою.
Як наголошують у Міноборони, курс включає лише найнеобхідніше: від способів зупинки кровотечі до підготовки пораненого до евакуації.
Структура курсу:
Кожен модуль складається з коротких відеоуроків із демонстрацією підходів тактичної медицини. Після кожного уроку є перевірочні завдання, а наприкінці курсу передбачене тестування з видачею електронного сертифіката.
Курс проводять інструктори з тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону.
На сьогодні у застосунку доступно 15 навчальних курсів: від базової військової підготовки до цифрового документообігу та роботи з роботизованими комплексами. У планах запуск нових курсів на теми кібергігієни та системи ситуаційної обізнаності DELTA.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.