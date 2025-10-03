Практика судів
У застосунку Армія+ стартував курс із тактичної медицини

21:06, 3 жовтня 2025
Кожен модуль складається з коротких відеоуроків з демонстраціями підходів у такмеді.
У застосунку Армія+ стартував курс із тактичної медицини
У застосунку Армія+ стартував навчальний курс «Тактична медицина», який навчає військовослужбовців базовим навичкам надання першої допомоги на полі бою.

Як наголошують у Міноборони, курс включає лише найнеобхідніше: від способів зупинки кровотечі до підготовки пораненого до евакуації.

Структура курсу:

  • 11 модулів та 29 уроків із ключовими темами тактичної медицини:
    • алгоритм MARCH та його застосування;
    • зупинка масивної кровотечі різними засобами (турнікети, тампонада, тиснучі пов’язки);
    • забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки;
    • контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого;
    • допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови;
    • запобігання гіпотермії;
    • користування індивідуальною аптечкою та PILL PACK;
    • підготовка до евакуації та передача інформації медикам.

Кожен модуль складається з коротких відеоуроків із демонстрацією підходів тактичної медицини. Після кожного уроку є перевірочні завдання, а наприкінці курсу передбачене тестування з видачею електронного сертифіката.

Курс проводять інструктори з тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону.

На сьогодні у застосунку доступно 15 навчальних курсів: від базової військової підготовки до цифрового документообігу та роботи з роботизованими комплексами. У планах запуск нових курсів на теми кібергігієни та системи ситуаційної обізнаності DELTA.

