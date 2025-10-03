У застосунку Армія+ стартував курс із тактичної медицини

Кожен модуль складається з коротких відеоуроків з демонстраціями підходів у такмеді.

У застосунку Армія+ стартував навчальний курс «Тактична медицина», який навчає військовослужбовців базовим навичкам надання першої допомоги на полі бою.

Як наголошують у Міноборони, курс включає лише найнеобхідніше: від способів зупинки кровотечі до підготовки пораненого до евакуації.

Структура курсу:

11 модулів та 29 уроків із ключовими темами тактичної медицини:

із ключовими темами тактичної медицини: алгоритм MARCH та його застосування;

та його застосування;

зупинка масивної кровотечі різними засобами (турнікети, тампонада, тиснучі пов’язки);



забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки;



контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого;



допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови;



запобігання гіпотермії;



користування індивідуальною аптечкою та PILL PACK ;

;

підготовка до евакуації та передача інформації медикам.

Кожен модуль складається з коротких відеоуроків із демонстрацією підходів тактичної медицини. Після кожного уроку є перевірочні завдання, а наприкінці курсу передбачене тестування з видачею електронного сертифіката.

Курс проводять інструктори з тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону.

На сьогодні у застосунку доступно 15 навчальних курсів: від базової військової підготовки до цифрового документообігу та роботи з роботизованими комплексами. У планах запуск нових курсів на теми кібергігієни та системи ситуаційної обізнаності DELTA.

