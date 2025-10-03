Практика судов
Выписку из Госгеокадастра относительно вещных прав на земельный участок можно получить в электронной форме

17:30, 3 октября 2025
Госгеокадастр внедрил электронную выписку из кадастра с информацией о вещных правах на земельный участок.
Выписку из Госгеокадастра относительно вещных прав на земельный участок можно получить в электронной форме
Источник фото: agrotimes
Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра внедрила новый функционал, позволяющий получить выписку из Государственного земельного кадастра с данными о вещных правах на земельный участок, их обременениях и другой связанной информацией из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество в электронной форме.

Теперь любое физическое или юридическое лицо может заказать выписку через электронный кабинет веб-ресурса электронных услуг Госгеокадастра и получить ее автоматически в режиме реального времени. По желанию документ также можно получить в любом центре предоставления административных услуг.

В электронной выписке содержатся:

  • все сведения о земельном участке из Земельной книги;
  • данные Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о правах на земельный участок и их обременениях;
  • информация о земельных недрах и горных отводах (при наличии);
  • ссылки на документы, на основании которых внесены ограничения в использовании земель.

Также выписка содержит кадастровый план земельного участка, сформированный как копия с кадастровой карты (плана) территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Оплата услуги осуществляется через электронные платежные средства.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
