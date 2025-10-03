Витяг з Держгеокадастру щодо речових прав на земельну ділянку можна отримати в електронній формі

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру впровадила новий функціонал, що дозволяє отримати витяг з Державного земельного кадастру з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження та іншу пов’язану інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронній формі. Про це повідомила Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Тепер будь-яка фізична або юридична особа може замовити витяг через електронний кабінет вебресурсу електронних послуг Держгеокадастру та отримати його автоматично в режимі реального часу. За бажанням, документ також можна отримати у будь-якому центрі надання адміністративних послуг.
В електронному витязі містяться:
Також витяг містить кадастровий план земельної ділянки, сформований як викопіювання з кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Оплата послуги здійснюється через електронні платіжні засоби.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.