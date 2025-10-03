Витяг з Держгеокадастру щодо речових прав на земельну ділянку можна отримати в електронній формі

Держгеокадастр запровадив електронний витяг з кадастру з інформацією про речові права на земельну ділянку.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру впровадила новий функціонал, що дозволяє отримати витяг з Державного земельного кадастру з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження та іншу пов’язану інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронній формі. Про це повідомила Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Тепер будь-яка фізична або юридична особа може замовити витяг через електронний кабінет вебресурсу електронних послуг Держгеокадастру та отримати його автоматично в режимі реального часу. За бажанням, документ також можна отримати у будь-якому центрі надання адміністративних послуг.

В електронному витязі містяться:

усі відомості про земельну ділянку з Поземельної книги;

дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо прав на земельну ділянку та їх обтяжень;

інформація про ділянки надр та гірничі відводи (за наявності);

посилання на документи, на підставі яких внесено обмеження у використанні земель.

Також витяг містить кадастровий план земельної ділянки, сформований як викопіювання з кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Оплата послуги здійснюється через електронні платіжні засоби.

