Опрос показал, что большинство украинцев находятся в отношениях и довольны ими

Большинство украинцев имеют партнера и оценивают свои отношения позитивно: две трети называют их «очень хорошими», а почти треть проводит время вместе каждый день.

В конце июля социологи провели опрос украинцев по заказу Института психологии и психотерапии о взаимоотношениях с партнерами, который показал, что 70% украинцев имеют партнера. Подавляющее большинство оценивают свои отношения как хорошие, при этом молодежь довольна ими чаще других.

Статус и оценка отношений

• 70% опрошенных имеют партнера, 30% – нет.

• Среди тех, кто имеет партнера, две трети описывают свои отношения как «очень хорошие», еще 30% – «скорее хорошие».

• Молодежь чаще других оценивает отношения как «очень хорошие» (71%). Статистически значимой разницы между мужчинами и женщинами в этой оценке нет.

Изменения в отношениях

• Треть респондентов отметила, что в последнее время отношения улучшились.

• 60% сказали, что отношения не изменились, а у 6% – ухудшились.

• Улучшение отношений чаще отмечала молодежь (45%) и те, кто уже оценивает отношения как очень хорошие (43%).

Совместное проведение времени

• Около трети украинцев проводили совместное время с партнером почти каждый день, занимаясь хобби, прогулками, чтением, просмотром фильмов и т.д. (не учитывая домашние дела).

• 25% – несколько раз в неделю, 16% – несколько раз в месяц, 8% – один раз в месяц, 15% – ни разу.

• Почти ежедневное время с партнером чаще отмечали респонденты старшего возраста (51 год и старше) – 46%, а также те, кто имеет очень хорошие отношения (43%).

