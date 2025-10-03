Практика судов
Опрос показал, что большинство украинцев находятся в отношениях и довольны ими

23:31, 3 октября 2025
Большинство украинцев имеют партнера и оценивают свои отношения позитивно: две трети называют их «очень хорошими», а почти треть проводит время вместе каждый день.
В конце июля социологи провели опрос украинцев по заказу Института психологии и психотерапии о взаимоотношениях с партнерами, который показал, что 70% украинцев имеют партнера. Подавляющее большинство оценивают свои отношения как хорошие, при этом молодежь довольна ими чаще других.

Статус и оценка отношений

• 70% опрошенных имеют партнера, 30% – нет.
• Среди тех, кто имеет партнера, две трети описывают свои отношения как «очень хорошие», еще 30% – «скорее хорошие».
• Молодежь чаще других оценивает отношения как «очень хорошие» (71%). Статистически значимой разницы между мужчинами и женщинами в этой оценке нет.

Изменения в отношениях

• Треть респондентов отметила, что в последнее время отношения улучшились.
• 60% сказали, что отношения не изменились, а у 6% – ухудшились.
• Улучшение отношений чаще отмечала молодежь (45%) и те, кто уже оценивает отношения как очень хорошие (43%).

Совместное проведение времени

• Около трети украинцев проводили совместное время с партнером почти каждый день, занимаясь хобби, прогулками, чтением, просмотром фильмов и т.д. (не учитывая домашние дела).
• 25% – несколько раз в неделю, 16% – несколько раз в месяц, 8% – один раз в месяц, 15% – ни разу.
• Почти ежедневное время с партнером чаще отмечали респонденты старшего возраста (51 год и старше) – 46%, а также те, кто имеет очень хорошие отношения (43%).

