В управление АРМА передали 15 миллионов гривен экс-регионала Владимира Макеенко

В ГБР сообщили, что в течение 2011–2018 годов экс-регионал получил доход за границей на общую сумму более 387 млн грн.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров Офиса Генерального прокурора о передаче в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов 15 миллионов гривен. Эти средства были изъяты у бывшего депутата во время обыска в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Отмечается, что владельцем активов является народный депутат I, III–VII созывов, в прошлом — заместитель главы фракции Партии регионов и руководитель Киевской городской государственной администрации.

В ГБР не называют фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о Владимире Макеенко.

«В июле 2025 года суд передал АРМА более 1,5 млрд грн (свыше 35 миллионов долларов США). Эти средства и ценные бумаги хранились на счетах в банке Великого Герцогства Люксембург и были арестованы в рамках расследования этого же уголовного производства», — заявили в ГБР.

В Бюро подчеркнули, что депутат годами вел скрытый бизнес за границей, в частности контролировал офшорные компании, зарегистрированные в Панаме, Гонконге, на Кипре и Британских Виргинских островах.

«Эти компании ежегодно приносили ему немалую прибыль, но налоги в бюджет Украины он не платил.

В течение 2011–2018 годов он получил доход за границей на общую сумму более 387 млн грн. Депутат не уплатил с этих денег налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 71,4 млн грн», — заявили в ГБР.

В сентябре 2024 года бывшему парламентарию было сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов, что привело к ненадходжению в Государственный бюджет Украины средств в особо крупных размерах.

В ГБР добавили, что во время обысков по местам проживания и ведения бизнеса депутата изъято более 340 тыс. долларов США, 29,7 тыс. евро, 2 тыс. швейцарских франков и 87,4 тыс. грн, что по курсу Национального банка Украины составляет более 15 млн грн. Учитывая признаки незаконного происхождения указанных средств, судом наложен на них арест.

