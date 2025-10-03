Практика судів
  1. В Україні

В управління АРМА передали 15 мільйонів гривень ексрегіонала Володимира Макеєнка

17:40, 3 жовтня 2025
У ДБР повідомили, що протягом 2011 – 2018 років ексрегіонал отримав дохід за кордоном на загальну суму у понад 387 млн грн.
В управління АРМА передали 15 мільйонів гривень ексрегіонала Володимира Макеєнка
Фото: unian.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генпрокурора щодо передачі в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів 15 мільйонів гривень. Ці кошти були вилучені у ексдепутата під час обшуку в межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що власником активів є народний депутат I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник Київської міської державної адміністрації.

У ДБР не називають прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про Володимира Макеєнка.

«У липні 2025 року суд передав АРМА понад 1,5 млрд грн (понад 35 мільйонів доларів США). Ці кошти та цінні папери зберігались на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург і були заарештовані у межах розслідування цього ж кримінального провадження», - заявили у ДБР.

У Бюро підкреслили, що депутат роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах.

«Ці компанії щороку приносили йому чималі прибутки, але податки до бюджету України він не сплачував.

Протягом 2011 – 2018 років він отримав дохід за кордоном на загальну суму у понад 387 млн грн. Депутат не сплатив з цих грошей податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 71,4 млн грн», - заявили у ДБР.

У вересні 2024 року колишньому парламентарю було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, яке призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

У ДБР додали, що під час обшуків за місцями проживання і ведення бізнесу депутата вилучено понад 340 тис. доларів США, 29,7 тис. євро, 2 тис. швейцарських франків та 87,4 тис. грн, що за курсом Національного банку України складає понад 15 млн грн. З огляду на ознаки незаконного походження зазначених коштів судом накладено на них арешт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ДБР АРМА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони тестує штрафи у Резерв+ за порушення військового обліку

Нещодавно Міноборони повідомило про автоматичну постановку на облік чоловіків 25-60 років без ТЦК і ВЛК, а тепер тестує штрафи у Резерв+

Юрій Бучацький, якого затримала СБУ, не використовував своє службове становище для протиправної діяльності — Мін’юст

У Мін’юсті підкреслили, що затриманий заступник начальника Управління Юрій Бучацький не використовував своє службове становище для протиправної діяльності.

Міжнародні партнери фінансують зарплати чиновників, але поки не згодилися фінансувати зарплати військових – чи може скорочення окладів посадовців до 80 тисяч забезпечити збільшення зарплат військових

Зарплати чиновників та посадовців фінансуються за кошти міжнародних партнерів, але партнери досі не вважають за доцільне фінансувати зарплати військовослужбовців.

Порядок регулярного оцінювання суддів, який ВККС прийняла 29 вересня, досі не опублікований

ВККС повідомила про те, що затвердила Порядок регулярного оцінювання суддів 29 вересня, однак відповідний документ досі відсутній на сайті Комісії.

На три посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС по квоті РСУ є лише три претенденти

Відбирати членів ВККС хочуть два судді господарської юрисдикції та суддя у відставці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду