В управління АРМА передали 15 мільйонів гривень ексрегіонала Володимира Макеєнка

У ДБР повідомили, що протягом 2011 – 2018 років ексрегіонал отримав дохід за кордоном на загальну суму у понад 387 млн грн.

Фото: unian.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генпрокурора щодо передачі в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів 15 мільйонів гривень. Ці кошти були вилучені у ексдепутата під час обшуку в межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що власником активів є народний депутат I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник Київської міської державної адміністрації.

У ДБР не називають прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про Володимира Макеєнка.

«У липні 2025 року суд передав АРМА понад 1,5 млрд грн (понад 35 мільйонів доларів США). Ці кошти та цінні папери зберігались на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург і були заарештовані у межах розслідування цього ж кримінального провадження», - заявили у ДБР.

У Бюро підкреслили, що депутат роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах.

«Ці компанії щороку приносили йому чималі прибутки, але податки до бюджету України він не сплачував.

Протягом 2011 – 2018 років він отримав дохід за кордоном на загальну суму у понад 387 млн грн. Депутат не сплатив з цих грошей податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 71,4 млн грн», - заявили у ДБР.

У вересні 2024 року колишньому парламентарю було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, яке призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

У ДБР додали, що під час обшуків за місцями проживання і ведення бізнесу депутата вилучено понад 340 тис. доларів США, 29,7 тис. євро, 2 тис. швейцарських франків та 87,4 тис. грн, що за курсом Національного банку України складає понад 15 млн грн. З огляду на ознаки незаконного походження зазначених коштів судом накладено на них арешт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.