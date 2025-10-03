Правительство ограничило доступ к данным о предприятиях ОПК из публичных реестров

Данные о местонахождении и производственных мощностях предприятий ОПК будут скрыты.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров принял решение ограничить доступ к данным о предприятиях ОПК из публичных реестров, в частности о их местонахождении и производственных мощностях. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Сокрытие данных произойдет именно из публичных агрегаторов, чтобы кто угодно не смог получить эти данные. Мы предусмотрели предохранители, чтобы норма касалась исключительно оборонных производителей и только на время действия военного положения», — заявила она.

Юлия Свириденко добавила, что безопасность оборонной индустрии — ключевое условие для масштабирования производства, внедрения инноваций и еще более эффективного обеспечения армии всем необходимым.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минобороны тестирует штрафы в Резерв+ за нарушение военного учета.

Кроме того, в «Дії» украинцев будут уведомлять, кто и с какой целью просматривает их данные в реестрах.

