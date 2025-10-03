Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів

Кабінет Міністрів ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
«Приховання даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, аби будь-хто не зміг отримати ці дані. Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану», - заявила вона.
Юлія Свириденко додала, що безпека оборонної індустрії — ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати армію всім необхідним.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міноборони тестує штрафи у Резерв+ за порушення військового обліку.
Крім того, у Дії українців сповіщатимуть, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.