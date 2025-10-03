Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів

Дані про місцезнаходження та виробничі потужності підприємств ОПК будуть приховані.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

«Приховання даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, аби будь-хто не зміг отримати ці дані. Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану», - заявила вона.

Юлія Свириденко додала, що безпека оборонної індустрії — ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати армію всім необхідним.

