Олег Синегубов сообщил, когда в Харькове начнут отопительный сезон

В Харькове отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура будет 8 градусов — Олег Синегубов.

Фото: podrobnosti.ua

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что отопительный сезон в городе начнется примерно 1 ноября. По его словам, социальную инфраструктуру, в которую входят школы, детские сады и больницы, возможно, начнут отапливать раньше. Об этом он сказал в комментарии «Суспільному».

«Мы должны начать отопительный сезон, когда среднесуточная температура 8 градусов и ниже держится три суток подряд. На данный момент такой температурный режим пока не наблюдается, поэтому ждем. Обычно начинаем отопительный сезон, как в прошлом году, примерно 1 ноября», — отметил глава ОВА.

Олег Синегубов добавил, что в Харьковской области будут делать все возможное для подготовки к тяжелому отопительному сезону.

«Вспоминаем 2022 год, когда мы говорили, что каждый должен сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить себя альтернативными источниками энергоснабжения, начиная от элементарного пауэрбанка для зарядки мобильного телефона», — сказал он.

