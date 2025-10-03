Практика судів
  1. В Україні

Олег Синєгубов повідомив, коли у Харкові розпочнуть опалювальний сезон

21:36, 3 жовтня 2025
У Харкові опалювальний сезон розпочнуть, коли середньодобова температура буде 8 градусів  — Олег Синєгубов.
Фото: podrobnosti.ua
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що опалювальний сезон у місті розпочнеться приблизно 1 листопада. За його словами, соціальну інфраструктуру, до якої входять школи, дитячі садки та лікарні, можливо, розпочнуть опалювати раніше. Про це він сказав у коментарі «Суспільному».

«Ми маємо почати опалювальний сезон, коли середньодобова температура 8 градусів і нижче тримається три доби підряд. Наразі такий температурний режим поки що не демонструється, тому чекаємо. Зазвичай розпочинаємо опалювальний сезон, як минулого року, приблизно 1 листопада», — каже очільник ОВА.

Олег Синєгубов додав, що на Харківщині будуть робити все можливе для того, щоби підготуватися до важкого опалювального сезону.

«Пригадуємо 2022 рік, коли ми говорили, що кожен має зробити все необхідне для того, щоб забезпечити себе альтернативними джерелами енергопостачання, починаючи від елементарного павербанка для заряджання мобільного телефону», — сказав він.

