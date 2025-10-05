Практика судов
Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета Укрзализныци

07:57, 5 октября 2025
В состав вошли независимые эксперты и представители государства.
Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета Укрзализныци
Правительство распоряжением № 1090-р завершило конкурсный отбор членов наблюдательного совета акционерного общества «Украинская железная дорога».

По решению Кабмина, в состав наблюдательного совета вошли:

  •  независимые члены: Амелин Анатолий Игоревич, Беньковская Эльжбета Ева, Мокляк Максим Владимирович, Хафер Гепард;
    • представители государства: Лещенко Сергей Анатольевич, Ломджария Давид Гурамович.

Распоряжение подписала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Эльжбета Ева Беньковская, бывшая министр инфраструктуры и развития Польши, Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг;

Гепард Хафер, ученый и эксперт по логистике, бывший председатель Наблюдательного совета «Укрзалізниці», имеет опыт работы в Deutsche Bahn;

Максим Мокляк, бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины, эксперт в финансовой сфере;

Анатолий Амелин, предприниматель и сооснователь Украинского института будущего;

Давид Ломджария, управленец с опытом сотрудничества с международными финансовыми учреждениями, председатель Наблюдательного совета «Укроборонпрома»;

Сергей Лещенко, политик и журналист, бывший народный депутат Украины.

Представителем государства также остается Александр Камышин, который был назначен в 2024 году на трехлетний срок.

Кабинет Министров Украины Укрзализныця

