Практика судів
  1. В Україні

Кабмін затвердив новий склад наглядової ради «Укрзалізниці»

07:57, 5 жовтня 2025
До складу увійшли незалежні експерти та представники держави.
Кабмін затвердив новий склад наглядової ради «Укрзалізниці»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд розпорядженням № 1090-р завершив конкурсний відбір членів наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця».

За рішенням Кабміну, до складу наглядової ради увійшли:

  • незалежні члени: Амелін Анатолій Ігорович, Беньковська Ельжбета Ева, Мокляк Максим Володимирович, Хафер Гепард;
  • представники держави: Лещенко Сергій Анатолійович, Ломджарія Давід Гурамович.

Розпорядження підписала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Ельжбета Ева Беньковська, колишня Міністерка інфраструктури та розвитку Польщі, Європейська комісарка з питань внутрішнього ринку та послуг;

Гепард Хафер, науковець і експерт з логістики, колишній голова Наглядової ради Укрзалізниці, має досвід роботи в Deutsche Bahn;

Максим Мокляк, колишній керівник Державної фіскальної служби України, експерт у фінансовій сфері;

Анатолій Амелін, підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього;

Давид Ломджарія, управлінець із досвідом співпраці з міжнародними фінансовими установами, голова Наглядової ради Укроборонпрому;

Сергій Лещенко, політик і журналіст, колишній народний депутат України.

Представником держави також залишається Олександр Камишін, який був призначений у 2024 році на трирічний термін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду