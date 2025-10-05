Кабмін затвердив новий склад наглядової ради «Укрзалізниці»

Уряд розпорядженням № 1090-р завершив конкурсний відбір членів наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця».
За рішенням Кабміну, до складу наглядової ради увійшли:
Розпорядження підписала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Ельжбета Ева Беньковська, колишня Міністерка інфраструктури та розвитку Польщі, Європейська комісарка з питань внутрішнього ринку та послуг;
Гепард Хафер, науковець і експерт з логістики, колишній голова Наглядової ради Укрзалізниці, має досвід роботи в Deutsche Bahn;
Максим Мокляк, колишній керівник Державної фіскальної служби України, експерт у фінансовій сфері;
Анатолій Амелін, підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього;
Давид Ломджарія, управлінець із досвідом співпраці з міжнародними фінансовими установами, голова Наглядової ради Укроборонпрому;
Сергій Лещенко, політик і журналіст, колишній народний депутат України.
Представником держави також залишається Олександр Камишін, який був призначений у 2024 році на трирічний термін.
