Кабмін затвердив новий склад наглядової ради «Укрзалізниці»

До складу увійшли незалежні експерти та представники держави.

Уряд розпорядженням № 1090-р завершив конкурсний відбір членів наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця».

За рішенням Кабміну, до складу наглядової ради увійшли:

: Амелін Анатолій Ігорович, Беньковська Ельжбета Ева, Мокляк Максим Володимирович, Хафер Гепард; представники держави: Лещенко Сергій Анатолійович, Ломджарія Давід Гурамович.

Розпорядження підписала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Ельжбета Ева Беньковська, колишня Міністерка інфраструктури та розвитку Польщі, Європейська комісарка з питань внутрішнього ринку та послуг;

Гепард Хафер, науковець і експерт з логістики, колишній голова Наглядової ради Укрзалізниці, має досвід роботи в Deutsche Bahn;

Максим Мокляк, колишній керівник Державної фіскальної служби України, експерт у фінансовій сфері;

Анатолій Амелін, підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього;

Давид Ломджарія, управлінець із досвідом співпраці з міжнародними фінансовими установами, голова Наглядової ради Укроборонпрому;

Сергій Лещенко, політик і журналіст, колишній народний депутат України.

Представником держави також залишається Олександр Камишін, який був призначений у 2024 році на трирічний термін.

