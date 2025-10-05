Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины

В Запорожской, Сумской и Черниговской областях продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Фото: Getty Images

В ночь на 5 октября Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщило Минэнерго.

Комбинированная атака повредила оборудование АО «Запорожьеоблэнерго», что привело к отключению электроснабжения для значительного количества потребителей в городе Запорожье и Запорожском районе.

По данным ведомства, ситуация остается сложной в Сумской и Черниговской областях. Черниговщина подверглась очередному вражескому удару, из-за чего в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Энергетики прилагают усилия, чтобы минимизировать ограничения.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы для скорейшего восстановления электроснабжения в пострадавших регионах.

