Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України

У Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Фото: Getty Images

У ніч на 5 жовтня Росія завдала ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, повідомило Міненерго.

Комбінована атака пошкодила обладнання АТ «Запоріжжяобленерго», що призвело до відключення електропостачання для значної кількості споживачів у місті Запоріжжя та Запорізькому районі.

За даними відомства, ситуація залишається складною в Сумській і Чернігівській областях. Чернігівщина зазнала чергового ворожого удару, через що в регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Енергетики докладають зусиль, щоб мінімізувати обмеження.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи для якнайшвидшого відновлення електропостачання в постраждалих регіонах.

